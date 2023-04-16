Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

Единый пункт отбора на военную службу по контракту в Москве обслуживает в режиме одного окна.

Он расположен на улице Яблочкова, дом 5, строение 1. Гостей сразу направляют, чтобы ускорить процесс прохождения всех комиссий. На месте работают волонтеры, которые помогают с заполнением анкет. По словам одного из кандидатов в контрактники, он приехал в пункт отбора из Иркутска.

Другой кандидат рассказал, что для него это первая командировка. Однако он имеет опыт срочной двухгодичной службы. Он поделился, что хочет помочь бойцам на фронте в защитите страны.

В свою очередь, военный эксперт Андрей Старых рассказал, что контрактников следует обучать в соответствии с современным требованиями и условиями.

"Воинская специальность подразумевает непосредственно освоение систем связи, систем технических – специализация довольно широкая, необязательно все в штурмовики попадут. Очень важна своевременно налаженная работа инфраструктуры: тыловых служб, артиллерии, связи, транспортной логистики, ремонта транспортных средств", – отметил он.

Всю информацию о работе пункта и условиях набора на контрактную службу можно получить по телефону 117 или на портале мэра и правительства Москвы.

Ранее заместитель председателя Мосгордумы Андрей Медведев посетил пункт отбора на военную службу по контракту в столице. Он поддержал россиян, которые захотели отправиться на выполнение задач.

У медиков в пункте присутствует доступ к единой медицинской информационно-аналитической системе, отметил Медведев.

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