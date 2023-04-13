В Мосгордуме оценили работу столичного пункта отбора на военную службу по контракту

Фото: Агентство "Москва"/Киселев Сергей

Заместитель председателя Мосгордумы, журналист Андрей Медведев побывал в пункте отбора на военную службу по контракту в Москве. Он поддержал граждан, которые планируют направиться на выполнение задач.

Журналист обратил внимание на то, что посещение им пункта оставило положительные впечатления.

"Потому что, как обычно, мы представляли себе, что такое отбор на контрактную военную службу: то есть это какой-то военкомат, где сидит бабушка, которая бумажную картотеку перебирает. На самом деле впервые за много лет мы видим все-таки цивилизованную историю", – подчеркнул он.

По словам зампреда, у медиков в пункте присутствует доступ к единой медицинской информационно-аналитической системе. Он также подчеркнул, что другие города могут взять опыт Москвы.

Медведев рассказал, что существует большое количество мужчин, которые желают отдать долг России, а на сегодняшний день у них появилась новая возможность.

Ранее журналист Роман Бабаян сообщил, что информационная кампания контрактной службы в столице является очень информативной и наглядной. Он рассказал, что видел множество публикаций в соцсетях о заключении контракта с Минобороны РФ, все они подробно разъясняли порядок действий для тех, кто хочет добровольно отправиться на службу.

Москвичам рассказали о записи в пункт отбора на военную службу по контракту через mos.ru

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