Роман Бабаян высоко оценил рекламно-информационную кампанию контрактной службы в Москве

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Информационная кампания контрактной службы в столице является очень информативной и наглядной, заявил журналист Роман Бабаян.

"Итоги информационной кампании, мне кажется, еще рано подводить. Но то, как она происходит, – мне кажется, что это очень хорошая кампания", – сказал он.

Бабаян добавил, что видел множество публикаций в разных социальных сетях о заключении контракта с Минобороны РФ, все они подробно разъясняли порядок действий для тех, кто хочет добровольно отправиться на службу.

"Она очень наглядная – по всему городу мы видим изображения наших солдат, снизу надпись "служба по контракту" и "есть такая профессия – родину защищать", – сказал журналист, добавив, что реклама охватывает всю столицу.

Открытие единого пункта отбора сделало процесс подписания документов для всех желающих более удобным, резюмировал Бабаян.

3 апреля в Москве начал работать единый пункт отбора на военную службу по контракту. Пункт расположен по адресу улица Яблочкова, дом 5, строение 1. Все желающие могут посетить пункт в его рабочие часы – с 09:00 до 20:00.

Для того чтобы ответить на все вопросы москвичей относительно контрактной службы, был запущен чат-бот. Виртуального помощника @MskContract_bot можно найти в мессенджере Telegram.

Информацию о работе пункта и условиях набора на контрактную службу можно получить по телефону 117 или на портале mos.ru.



Москвичам рассказали о записи в пункт отбора на военную службу по контракту через mos.ru

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