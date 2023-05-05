Анна Михайловская посетила столичный пункт отбора на службу по контракту

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Российская актриса театра и кино Анна Михайловская посетила столичный пункт отбора на военную службу по контракту.

Центр находится по адресу улица Яблочкова, дом 5, строение 1. Михайловской провели в пункте экскурсию. Во время посещения она встретилась с волонтерами и контрактниками.

"Мне провели экскурсию. Я даже поела кашу и выпила чай. Такая здесь очень приятная атмосфера, очень много поддержки и я восхищена людьми, которые отправляются служить, и теми людьми, кто здесь работает, а также волонтерами", – поделилась актриса.

Ранее единый пункт отбора посетил певец Стас Пьеха. В ходе визита артист отметил удобство и прекрасную организацию работы центра. Пьеха также успел поговорить с посетителями.

Единый столичный пункт отбора на контрактную службу работает с 09:00 до 20:00. Обслуживание проходит в режиме одного окна.

Всю необходимую информацию о работе пункта и условиях набора на контрактную службу можно получить по телефону 117 или на портале мэра и правительства Москвы.

Москвичам рассказали о часах работы единого пункта отбора на контрактную службу