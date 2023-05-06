Волонтеры: большинство задающих вопросы горожан заинтересованы в службе по контракту

Фото: ТАСС/Михаил Терещенко

Столичные волонтеры активно консультируют граждан по вопросам прохождения военной службы по контракту.

Кроме того, у них можно получить буклет со всеми необходимыми деталями.

"Подходят и спрашивают, но большинство уже заранее заинтересованных людей, допустим не обладающие информацией о контрактной службе подходят и задают вопросы куда им обратиться, что им нужно сделать, куда позвонить. Мы ему рассказываем о том, что есть номер 117 – это телефон горячей линии, на который он может обратиться, позвонить и задать интересующий вопрос", – рассказал волонтер центра отбора на контрактную службу Максим Карев.

Он уточнил, что после этого в центре желающие проходят необходимые процедуры для заключения контракта.

В свою очередь, волонтер Сергей Беликов отметил, что волонтеры также занимаются информированием граждан о возможности пройти службу по контракту в ВС РФ.

"На сайте mos.ru также есть дополнительная информация, и непосредственно по адресу пункта отбора", – добавил он.

Уточняется, что волонтеры рассказывают, какие льготы положены участникам СВО, о порядке их выплат, а также о получении военных специальностей.

Единый столичный пункт отбора на контрактную службу работает с 09:00 до 20:00. Обслуживание проходит в режиме одного окна.

Всю необходимую информацию о работе пункта и условиях набора на контрактную службу можно получить по телефону 117 или на портале мэра и правительства Москвы.

Москвичам рассказали о часах работы единого пункта отбора на контрактную службу