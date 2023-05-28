Отправляющиеся на службу по контракту отметили четкую работу пункта отбора в Москве

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

Группа добровольцев отправилась для прохождения службы из единого столичного пункта на военную службу по контракту. Центр расположен по адресу улица Яблочкова, дом 5, строение 1.

По словам одного из собеседников журналистов, между звонком на пункт отбора и явкой прошел всего один день.

"Я вчера позвонил, сегодня уже здесь. Все очень хорошо организовано", – поделился мужчина.

Другой доброволец также отметил, что на принятие решения отправиться на военную службу повлияли слова его друзей, которые ранее были мобилизованы.

В столичный единый пункт отбора контрактников приезжают россияне из разных регионов государства. В центре им объясняют все необходимые процедуры. В пункте работают врачи и профессиональные инструкторы. Медики проверят состояние здоровья потенциального кандидата с учетом данных из электронной медкарты.

В ходе собеседований с кандидатом будет назначаться военная специальность. Уточняется, что у каждого кандидата есть право выбора своей специальности. Помимо этого, перед отправкой в зону спецоперации все добровольцы пройдут профессиональную подготовку на полигонах Минобороны.

Всю необходимую информацию о работе пункта и условиях набора на контрактную службу можно получить по телефону 117 или на портале мэра и правительства Москвы. Также москвичи могут задать вопросы через чат-бота в Telegram.

Подать заявление для заключения военного контракта с Минобороны РФ можно на портале "Госуслуги". Процедура осуществляется в электронном виде.