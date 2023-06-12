Аналитик сообщил, что участникам СВО спишут долги по кредитам при получении инвалидности

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Участникам спецоперации на Украине спишут долги по кредитам в случае получения инвалидности I группы или смерти, сообщила директор по контенту и аналитике финансового маркетплейса "Выберу.ру" Ирина Андриевская. Ее слова приводит Ura.ru.

При этом взыскание долгов судебными приставами в таком случае прекращается в том числе и с семьи военнослужащего, и с его поручителей, отметила Андриевская.

Помимо этого, участники СВО и их родственники могут оформить кредитные каникулы, причем задним числом, начиная с 21 сентября 2022 года. ЦБ РФ, в свою очередь, дополнительно контролирует банки и МФО, чтобы не допустить нарушений прав заемщиков-военнослужащих.

По словам гендиректора компании "Гебель и партнеры" Сергея Гебеля, в дальнейшем возможно проведение частичной кредитной амнистии и для других категорий граждан.

Это станет помощью самым социально незащищенным категориям населения, к примеру, пенсионерам, многодетным семьям, инвалидам и так далее. Однако амнистия, скорее всего, будет носить точечный характер, а не массовый, добавил эксперт.

Ранее правительство Белгородской области приняло постановления, по которым были определены меры поддержки жителям приграничных населенных пунктов, временно отселенных из-за украинских обстрелов.

Минтруд РФ, в свою очередь, подготовил проект, в котором перечислены правила сбора сведений об участниках специальной военной операции (СВО) для оперативного назначения им мер социальной поддержки.

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