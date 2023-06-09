Собянин: поддержка участников СВО и их семей – важнейшее направление системы соцзащиты

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Всем участникам специальной военной операции (СВО) Москва продолжает оказывать помощь и поддержку, заявил Сергей Собянин.

По его словам, первостепенной задачей на данный момент является обеспечение экономики города и социальная защищенность его жителей невзирая на различные факторы. Также есть необходимость в поддержке военнослужащих, которые в данный момент находятся в зоне проведения СВО.

"Сделать все для победы! Для этого надо сделать так, чтобы мы были консолидированы, шли к победе. И тогда у нас все получится. Благодаря вам, москвичам", – сказал градоначальник.

Ранее Собянин сообщил, что принял решение снова баллотироваться на пост мэра столицы. Он обратился к жителям Москвы и выразил надежду на то, что они поддержат его на предстоящих выборах.

Также он выразил благодарность депутатам из столичного отделения партии "Единая Россия" за выдвижение на пост мэра.