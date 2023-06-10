Власти Белгородской области утвердили порядок выплат жителям приграничных территорий

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Правительство Белгородской области приняло постановления, по которым были определены меры поддержки жителям приграничных населенных пунктов, временно отселенных из-за украинских обстрелов.

Согласно постановлениям, право на получение единовременной выплаты в 10 тысяч рублей имеют жители 15 населенных пунктов области, в которых ранее был введен режим ЧС. Кроме того, выплаты получат жители пяти сел Грайворонского городского округа, все жители Шебекино и 18 населенных пунктов Шебекинского городского округа.

Также была утверждена еще одна мера поддержки в виде единовременной выплаты в 50 тысяч рублей для жителей 15 населенных пунктов, в которых вводился режим ЧС. Данные средства предоставляются в связи с частичной утратой имущества первой необходимости или невозможностью его использования.

По словам заместителя губернатора области Ивана Будлова, выплата будет осуществлена тем жителям, кто был зарегистрирован в населенных пунктах с режимом ЧС на момент его введения. В случае с населенными пунктами Грайворонского городского округа – 22 мая этого года, Шебекинского городского округа – 31 мая этого года, напомнил он.

Более подробно ознакомиться со списком населенных пунктов Белгородской области, жителям которых полагаются выплаты, можно на портале регионального правительства.

Выплаты будут автоматически начисляться на всех членов семьи, которые имеют право на соцвыплаты, на основании данных в базах министерства соцзащиты населения и труда области. Средства переведут на счета в банках либо выдадут в почтовых отделениях.

Если же сведений о человеке нет в базах министерства, то он может самостоятельно обратиться за помощью в органы соцзащиты, отметили в пресс-службе правительства.

Заявки на единовременные выплаты формируются начиная с пятницы, после чего документы направят в министерство финансов и бюджетной политики области, а затем – в кредитные организации.

Выплаты не будут облагаться НДФЛ, а также не могут быть изъяты в случае исполнительного производства. Их также не учитывают при расчете социальных выплат, связанных с доходами семей.

Ранее лидер партии ЛДПР и председатель комитета по международным делам Леонид Слуцкий выступил с предложением освободить жителей Белгородской области от уплаты налогов минимум на год.

До этого в Госдуме предложили рассмотреть вопрос о предоставлении материальной помощи и ежемесячных выплат гражданам, которые потеряли работу из-за обстрелов ВСУ регионов РФ.

Стало известно о новых обстрелах ВСУ Белгородской области