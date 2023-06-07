В РФ предложили дать защищающим границу от ВСУ срочникам статус участника СВО

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Руководитель партии "Справедливая Россия – За правду" Сергей Миронов попросил министра обороны РФ Сергея Шойгу присвоить статус участника спецоперации военнослужащим, проходящим службу по призыву, выполняющим задачи по отражению атак украинских диверсионных групп на границе России. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на соответствующее письмо.

В его обращении говорится, что в последнее время участились случаи прорывов диверсионно-разведывательных групп ВСУ на территорию Белгородской области и других областей страны, находящихся в непосредственной близости с границей Украины.

По словам Миронова, по информации российских СМИ, в отражении террористических актов и диверсий противника участвуют в том числе военнослужащие, проходящие военную службу в Вооруженных силах РФ по призыву.

Депутат напомнил, что они не обладают статусом участника СВО и не получают соответствующее денежное довольствие и другие выплаты и льготы для них и членов их семей.

Миронов считает, что данная мера будет справедливым шагом по отношению к солдатам-срочникам, поскольку они несут не меньше рисков, чем военнослужащие, которые принимают участие в СВО на территории новых регионов.

Ранее партия ЛДПР предложила признать срочников, которые участвовали в столкновениях в Белгородской области, участниками боевых действий. Лидер фракции Леонид Слуцкий отметил, что ЛДПР начала проработку правового механизма и обратилась к министерству обороны, так как по этому вопросу необходимы совместные действия.

Политик добавил, что срочники, оборонявшие Белгородскую область, показали себя героями и заслуживают высоких наград.

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