03:06Мэр Москвы
Собянин рассказал о московских мерах поддержки участников СВО и их семей
Фото: Агентство ''Москва''/Максим Мишин, пресс-служба мэра и правительства Москвы
Сергей Собянин рассказал о мерах поддержки участников специальной военной операции и их семей в Москве. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды" со ссылкой на слова мэра столицы.
Градоначальник поделился, что после объявления частичной мобилизации в прошлом году у городских властей появилось множество идей, как лучше всего помочь участникам СВО и их родственникам.
Однако, как оказалось, самое главное – это личное, непосредственное общение с ними, во время которого необходимо узнать их проблемы и сделать все, чтобы решить их.
"Если маме далеко возить ребенка в детский садик, найти ей место поближе. Если есть проблемы с уходом за пожилой бабушкой, то обеспечить ей надомное социальное обслуживание", – сообщил Собянин.
Мэр Москвы напомнил, что с этой целью был открыт Единый центр поддержки, который находится по адресу: Береговой проезд 8, строение 2. В этот центр могут обратиться все желающие и получить необходимую помощь.
Ранее Госдума РФ приняла во втором чтении законопроект о праве детей сотрудников Росгвардии, погибших в СВО, на внеочередной прием в общеобразовательные и дошкольные учреждения.
Кроме того, Госдума также поддержала поправку, которая позволит участникам специальной военной операции получить льготы при поступлении в вузы. Также льготы на поступление получат дети врачей, умерших от коронавируса.
Участники СВО будут поступать в вузы по отдельным квотам
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