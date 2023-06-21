Собянин рассказал о московских мерах поддержки участников СВО и их семей

Фото: Агентство ''Москва''/Максим Мишин, пресс-служба мэра и правительства Москвы

Сергей Собянин рассказал о мерах поддержки участников специальной военной операции и их семей в Москве. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды" со ссылкой на слова мэра столицы.

Градоначальник поделился, что после объявления частичной мобилизации в прошлом году у городских властей появилось множество идей, как лучше всего помочь участникам СВО и их родственникам.

Однако, как оказалось, самое главное – это личное, непосредственное общение с ними, во время которого необходимо узнать их проблемы и сделать все, чтобы решить их.

"Если маме далеко возить ребенка в детский садик, найти ей место поближе. Если есть проблемы с уходом за пожилой бабушкой, то обеспечить ей надомное социальное обслуживание", – сообщил Собянин.

Мэр Москвы напомнил, что с этой целью был открыт Единый центр поддержки, который находится по адресу: Береговой проезд 8, строение 2. В этот центр могут обратиться все желающие и получить необходимую помощь.

Ранее Госдума РФ приняла во втором чтении законопроект о праве детей сотрудников Росгвардии, погибших в СВО, на внеочередной прием в общеобразовательные и дошкольные учреждения.

Кроме того, Госдума также поддержала поправку, которая позволит участникам специальной военной операции получить льготы при поступлении в вузы. Также льготы на поступление получат дети врачей, умерших от коронавируса.

Участники СВО будут поступать в вузы по отдельным квотам