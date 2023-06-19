В Москве продолжается сбор гуманитарной помощи для жителей приграничных и новых регионов

Фото: пресс-служба комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы

Сбор гуманитарного груза в рамках акции "Москва помогает" продолжается, он будет направлен гражданам, проживающим на территориях, прилегающих к районам проведения специальной военной операции, и в новые регионы РФ.

Как рассказала председатель комитета общественных связей и молодежной политики города Екатерина Драгунова, на регулярной основе из Москвы направляются товары первой необходимости, это продукты, одежда, средства личной гигиены и другое.

"Оказать посильную помощь могут как обычные москвичи, так и представители бизнеса, городских организаций. Это еще одна проверка на неравнодушие, и мы готовы доказать, что своих не бросаем", – передает ее слова пресс-служба комитета.

Драгунова подчеркнула, что в данный момент жители приграничных территорий и новых регионов РФ нуждаются в детском питании, соках, печенье и подгузниках разных размеров. Также все желающие могут отправить комплекты постельного белья, подушки, полотенца и одеяла.

Пункты приема гуманитарной помощи начали работать 22 февраля 2022 года. Горожане могут приносить вещи ежедневно с 10:00 до 19:00, отметили в ведомстве.

Ранее белгородский губернатор Вячеслав Гладков выразил благодарность главам регионов России за поставки гуманитарной помощи для эвакуированных жителей Шебекинского округа.

Он отмечал, что помощь поступила из Татарстана, Московского, Липецкого, Воронежского и других регионов. За несколько дней в специальный пункт прибыло 74 машины.



В областном центре жители Шебекина начали получать гумпомощь