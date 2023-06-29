Бизнес-центр в Обручевском районе Москвы построят до конца года

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Строительство бизнес-центра GEOLOG в Обручевском районе Москвы планируют завершить до конца 2023 года. Об этом сообщила председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова.

Застройщиком 13-этажного здания выступает компания HUTTON. Общая площадь бизнес-центра составит 17 тысяч "квадратов".

"Концепция проекта предусматривает размещение современных рабочих пространств и комфортных общественных зон для отдыха сотрудников и встречи посетителей", – цитируют Пятову на сайте комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

В здании уже застеклили окна на всех этажах, кроме первого, второго и десятого. Необычную структуру объекта, который зрительно разделяется на две части, планируют подчеркнуть с помощью архитектурной подсветки.

Сейчас специалисты завершают монтаж светопрозрачных конструкций фасадов. На территории подземного паркинга ведутся отделочные работы. Внутри здания продолжаются работы по инженерным системам и монтажу лифтов.

После этого прилегающую к зданию территорию благоустроят по авторскому проекту. Сейчас проходит тендер по выбору организации, которая возьмет на себя задачи по устройству уличного пространства бизнес-центра.

Пятова напомнила, что приоритетной задачей Сергея Собянина является сбалансированная застройка, при которой в районах, помимо жилых объектов, появляются социальные и коммерческие.

"Такие объекты, как бизнес-центры, позволяют снижать дефицит рабочих мест в кварталах сложившейся застройки и сокращать маятниковую миграцию внутри города", – пояснила она.

Ранее стало известно, что в Даниловском районе Москвы построят офисный комплекс площадью три тысячи "квадратов". Он расположится по адресу Дубининская улица, владение 94А. Сейчас на территории находятся три нежилых здания.



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