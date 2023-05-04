Офисный комплекс с террасами на крыше построят в районе Фили-Давыдково

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В столичном районе Фили-Давыдково построят офисный комплекс с террасами на крыше. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

"На западе столицы планируется возвести современный офисный комплекс класса А, который будет состоять из двух корпусов общей площадью более 21 тысячи квадратных метров", – сообщил заммэра, уточнив, что возведение объекта позволит создать в районе более 1,7 тысячи новых рабочих мест.

Строительство запланировано по адресу улица Алексея Свиридова, земельные участки 9/3 и 17. Неподалеку от участка располагается транспортно-пересадочный узел (ТПУ) "Кунцевская".

Комплекс будет состоять из двух корпусов, каждый из которых будет оснащен подземной и наземной парковкой. Основную площадь здания отведут под офис, на первых этажах откроются объекты торговли и общественного питания.

Близлежащую территорию благоустроят: там появится прогулочная аллея и площадка для воркаута. В составе офисного комплекса будет функционировать кафе с летней верандой.

Декан факультета городского и регионального развития НИУ ВШЭ Евгений Михайленко сообщил, что исследование показывает удовлетворенность 85% сотрудников столичных офисов качеством бизнес-центров. Сотрудники высоко оценивают транспортную доступность центров, наличие пропускной системы, а также кондиционеров и других удобств.

"В то же время они хотели бы видеть в своих офисах больше вместительных парковок, столовых с качественной едой, а также скоростных современных лифтов", – добавил Михайленко.

Ранее Бочкарев сообщил, что в 2023 году специалисты могут приступить к проектированию 500 тысяч квадратных метров офисов в Коммунарке. Реализация проектов будет осуществляться средствами спонсоров. Благодаря строительству объектов в Москве появится более 76 тысяч новых рабочих мест.

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