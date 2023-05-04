Комплекс зданий XIX века в Большом Афанасьевском переулке выставили на торги

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Комплекс зданий XIX века в Большом Афанасьевском переулке в Москве выставили на торги. Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

В период с 1900 по 1932 год в доме проживал советский скульптор Николай Андреев, который создал памятники Николаю Гоголю на Никитском бульваре, Федору Гаазу в Малом Казенном переулке и другим известным фигурам. Площадь объекта составляет более 800 квадратных метров. Предприниматель сможет арендовать его по льготной программе "1 рубль за квадратный метр в год".

"Победитель торгов в течение пяти лет должен отреставрировать объект, после чего сможет перейти на льготную ставку аренды и использовать его по своему усмотрению в течение 49 лет", – цитируют Ефимова на портале мэра и правительства Москвы.

Обязательным условием реставрации является сохранение исторического облика здания. Любые работы нужно будет предварительно согласовывать с Мосгорнаследием. После того как объект перейдет на льготную ставку аренды, инвестор сможет разместить в здании офисы, кафе или медицинский центр.

Как сообщил руководитель столичного департамента городского имущества Максим Гаман, комплекс зданий располагается в 10 минутах ходьбы от станций метро "Арбатская" и "Кропоткинская".

Объект был построен в 1894 году по проекту московского архитектора Александра Каминского, сообщил руководитель столичного департамента культурного наследия Алексей Емельянов. Он выразил надежду, что победитель торгов сможет сохранить здание.

Ранее в ТиНАО выставили на торги участки под строительство частных домов. Площадь территорий варьируется от 8 до 15 соток. Будущие владельцы также смогут построить на участках гаражи, хозобъекты, сделать огород и фруктовый сад для собственного пользования.

