Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Город выставил на торги шесть участков для строительства частных домов в ТиНАО. Об этом сообщил руководитель столичного департамента по конкурентной политике Иван Щербаков.

"Площадь объектов варьируется от восьми до 15 соток. Победители смогут построить здесь жилые дома максимальной площадью от 315,6 до 607,6 квадратного метра", – передает портал мэра и правительства Москвы слова Щербакова.

Глава департамента рассказал, что будущие владельцы смогут на участках построить гаражи, хозобъекты, а также сделать огород и фруктовый сад для собственного пользования. Открытые онлайн-торги состоятся 20 апреля. Для участия в аукционе можно подать заявку до 17 апреля. Все процедуры – от подачи заявки до подписания договора – пройдут в электронной форме.

Самый маленький участок площадью порядка восьми соток находится в деревне Красная Пахра поселении Краснопахорском. В указанном месте для жителей доступна необходимая инфраструктура, включая съезд на Калужское шоссе, остановки общественного транспорта, магазины и рестораны.

Следующий участок площадью более 12 соток находится в деревне Песье, поселении Щаповском, в живописной долине реки Лубянки. Деревня располагается недалеко от выезда на Варшавское шоссе, в нескольких километрах от Подольска.

Четыре земельных участка располагаются в поселении Новофедоровском, рядом с Киевским шоссе, два из которых площадью по 10 соток – в деревне Зверево, еще два площадью по 15 соток – в деревне Руднево. В поселении есть железнодорожная платформа Рассудово, продуктовые магазины, учреждения образования и здравоохранения, точки общепита, большой ландшафтный парк с детскими и спортивными площадками.

Ранее глава департамента по конкурентной политике Иван Щербаков рассказал, что город выставил на торги здание в столичном районе Арбат, построенное в 1890 году.

Здание расположено в Трубниковском переулке. Новый владелец сможет разместить в нем музей, галерею и другие досуговые или культурные учреждения.



"Торги Москвы": городские здания на торгах

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!