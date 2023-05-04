Бочкарев сообщил о планах проектировки более 500 тыс квадратных метров офисов в Коммунарке

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Более 500 тысяч квадратных метров офисов могут начать проектировать в этом году в Коммунарке, рассказал заммэра столицы Андрей Бочкарев.

"Инвесторам предлагается построить на 10 участках административно-делового центра в Коммунарке свыше 500 тысяч квадратных метров офисов. Проектирование общественных и деловых зданий может начаться уже в текущем году", – отметил он.

По словам Бочкарева, уже одобрен проект, согласно которому строительство будет осуществляться силами инвесторов.

В этом районе уже созданы несколько значимых объектов: Московский многопрофильный клинический центр "Коммунарка", административное здание, где находятся префектура ТиНАО, представительство муниципальных и федеральных служб, а также центр госуслуг, рассказал руководитель департамента развития новых территорий столицы Владимир Жидкин.

Кроме того, в Коммунарке предусмотрена необходимая инфраструктура: две станции метрополитена и внутриквартальные дороги, длина которых составляет 18 километров.

Жидкин добавил, что новые офисные здания в этом районе будут способствовать экономическому развитию всего города. Общая площадь административно-деловой застройки составит около 7 миллионов квадратных метров. Здесь появится более 76 тысяч новых рабочих мест.

Ранее стало известно, что на юго-западе Москвы возведут офисный центр с эксплуатируемой крышей. В рамках работ будут обустроены тротуары, стоянки для автомобилей, установлены малые архитектурные формы и системы освещения, кроме того, будет озеленена территория.

Председатель Москомэкспертизы Анна Яковлева добавила, что на первом этаже офисного центра планируется разместить холл, ресторан, кафе, магазины и помещения для персонала.



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