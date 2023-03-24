Фото: телеграм-канал STROI.MOS.RU

Офисный центр с эксплуатируемой крышей возведут на юго-западе Москвы. Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

"На улице Обручева инвестор планирует построить 18-этажный многофункциональный офисный центр общей площадью 27 тысяч квадратных метров", – отметил заммэра.

По словам Бочкарева, для возведения офисного центра проектная документация уже утверждена.

Глава Стройкомплекса сообщил, что в рамках работ будут обустроены тротуары, стоянки для автомобилей, установлены малые архитектурные формы и системы освещения, кроме того, будет озеленена территория.

Председатель Москомэкспертизы Анна Яковлева добавила, что на первом этаже офисного центра планируется разместить холл, ресторан, кафе, магазины и помещения для персонала. На втором этаже обустроят физкультурно-оздоровительный комплекс с тренажерным залом. В нем также разместят раздевалки и душевые.

"На остальных этажах появятся офисы и другие сопутствующие помещения", – отметила Яковлева.

По ее словам, на подземном уровне здания обустроят автомобильную стоянку и разные технические помещения.

Ранее глава Стройкомплекса рассказал, что надземный пешеходный переход с магазинами и кафе возведут на территории делового комплекса "Москва-Сити".

По словам Бочкарева, переход соединит Пресненскую набережную и будущий многофункциональный комплекс "Империя II".



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