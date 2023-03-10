Жилой квартал в стиле пиксель-арт построят в ТиНАО

Фото: stroi.mos.ru

Жилой комплекс "Квартал Западный" в стиле пиксель-арт построят в ТиНАО. Об этом сообщает пресс-служба Москомархитектуры.

Новый ЖК будет состоять из двух урбан-блоков, в каждый из которых войдет по пять корпусов средней этажности.

"На большей части фасадов запроектированы кубические балконы в стиле пиксель-арт с панорамным остеклением. Это решение поддерживается разноразмерными окнами. <...> При строительстве будут использоваться разные виды кирпича", – рассказал главный архитектор столицы Сергей Кузнецов.

Он добавил, что в отделке фасадов используют клинкерные, фактурные и глазурованные кирпичи. Их уложат так, чтобы они создавали эффект пиксельного изображения. По своему цветовому решению ЖК будет перекликаться с жилым кварталом "Новое Внуково" по другую сторону реки Незнайки.

Отмечается, что схожие визуальные решения двух ЖК обусловлены тем, что вокруг Незнайки сегодня формируется жилой и рекреационный кластер. Там создадут общественные пространства, проложат велосипедные и пешеходные маршруты.

Ранее столичные власти одобрили строительство экспериментальной модульной жилой застройки в поселении Десеновском в ТиНАО. В новом микрорайоне будут проживать около 1 250 человек.

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