Специалисты приступили к строительству жилого комплекса на территории Золотого острова

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Специалисты приступили к возведению жилищно-общественного комплекса с подземной автостоянкой на территории Золотого острова в Центральном округе Москвы. Об этом рассказал глава департамента градостроительной политики столицы Сергей Левкин.

По его словам, объект планируют завершить в 2025 году. Общая площадь комплекса зданий составляет около 10 тысяч квадратных метров.

"Городом утверждено архитектурно-градостроительное решение, согласно которому комплекс состоит из трех-, четырех- и пятиэтажных жилых корпусов с общей двухуровневой подземной парковкой. На первом и частично втором этажах комплекса разместятся коммерческие общественные помещения", – поделился Левкин.

Глава департамента отметил, что у одного из корпусов построят отступ террасы антресоли пятого этажа от парапета внешнего фасада. Это необходимо для единого восприятия композиции всего ансамбля с набережной Водоотводного канала, добавил он.

По словам Левкина, специалисты задействуют натуральные материалы для отделки фасадов. Москва планирует построить в том числе и мост через Водоотводной канал, соединяющий стрелку Золотого острова с Крымской набережной. Это нужно для обеспечения доступности территории, поделился руководитель департамента.

Ранее сообщалось, что за последние 12 лет в ЗелАО возвели порядка 650 тысяч квадратных метров современного жилья, а также свыше 10 школ, детских садов и спортивных объектов.

В Зеленограде появляются новые высокотехнологичные производства. Также фиксируется рост числа жителей, которым необходимо комфортное жилье и хорошая социальная инфраструктура.

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