Общественное пространство для отдыха появится в Марьиной Роще

Фото: пресс-служба комплекса градостроительной политики Москвы

В столичном районе Марьина Роща появится общественное пространство для отдыха местных жителей. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

"Протяженность нового пешеходного бульвара составит 155 метров. На нем появятся арт-объект "Фототочка", площадка со световыми конструкциями "деревья", стойки с качелями и гамаками для отдыха", – сообщил заммэра.

В зонах расположения зеленых насаждений установят деревянный настил с клумбами. В центральной части пешеходного пути расположится скамья бионической формы.

Бочкарев пояснил, что устройство зоны отдыха позволит создать для местных жителей точку притяжения. Помимо прочего, там разместят столики и кресла, а также высадят ивы, клены, яблони, сирень, можжевельник и другие растения.

Обустройством бульвара, уточнила председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова, займется девелопер "Пионер". Зона будет создана в рамках проекта жилого комплекса PRIDE.

"Девелопер "Пионер" за счет собственных средств благоустроит территорию площадью более 3 500 квадратных метров в центральной части квартала от Полковой улицы до Проектируемого проезда. Бульвар станет большим общественным пространством, доступным для всех", – сообщила Пятова.

Пространство планируют ввести в эксплуатацию в рамках сдачи первой очереди жилья в ЖК PRIDE в 2025 году. Площадь первой очереди ЖК составляет 111,9 "квадратов". Объект на 910 квартир возводится на Полковой улице в СВАО.

До этого стало известно, что банк ДОМ.РФ предоставил группе компаний Upside Development проектное финансирование в размере 39 миллиардов рублей для строительства жилого квартала Upside Towers в Москве. В ходе реализации проекта возведут пять небоскребов. В составе жилого комплекса будет 2 900 квартир.

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