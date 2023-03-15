Бочкарев сообщил об утверждении программы комплексного обустройства центра Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В столице утвердили программу комплексного обустройства и развития центральной части города на 2023 год, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства Москвы со ссылкой на заммэра Андрея Бочкарева.

Он рассказал, что в этом году планируется ввести в эксплуатацию 27 объектов общей площадью более 690 тысяч квадратных метров. Это будет и жилье, и социальные объекты, и гостиницы, и объекты культуры и спорта, а также пять объектов транспортной инфраструктуры и не менее 3,3 тысячи машино-мест.

Также в планах на 2023 год провести работы по сохранению 17 объектов культурного наследия, привести в надлежащее состояние фасады 31 жилого дома, сделать капитальный ремонт 30 нежилых зданий, включая городские поликлиники и больницы, общеобразовательные и спортивные школы.

Глава департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Левкин добавил, что в рамках мероприятий по озеленению территорий Центрального округа планируется высадить не менее 225 деревьев и обустроить четыре общественных пространства.

С начала года в центре столицы уже ввели в эксплуатацию восемь объектов площадью более 265 тысяч квадратных метров, завершили реконструкцию объекта культурного наследия, а также выполнили капитальный ремонт нежилого здания.

Ранее стало известно, что неэффективно используемый участок реорганизуют в Коптеве. Там построят свыше 117 тысяч квадратных метров недвижимости, в том числе коммерческой, которая позволит создать в городе порядка 1,5 тысячи рабочих мест.

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