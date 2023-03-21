Банк ДОМ.РФ профинансирует строительство жилья для 2,9 тысячи семей в Москве

Фото: stroi.mos.ru

Банк ДОМ.РФ предоставил группе компаний Upside Development проектное финансирование в размере 39 миллиардов рублей для строительства жилого квартала Upside Towers в Москве, сообщает пресс-служба банка.

"Комплекс на 2 900 квартир, а также необходимую инфраструктуру застройщик планирует построить в Огородном проезде на северо-востоке Москвы, в 200 метрах от станции "Бутырская". Общая площадь объектов, включая жилье, коммерческую и социальную инфраструктуру, составит 225 тысяч квадратных метров. В том числе на территории возведут муниципальную школу на 325 мест и детский сад на 125 мест. Ввод домов в эксплуатацию запланирован на III квартал 2026 года", – говорится в сообщении.

Проект включает пять небоскребов, которые названы в честь главных вершин Земли. Первая очередь строительства включает 55-этажный небоскреб "Эльбрус" высотой 200 метров с двухуровневым подземным паркингом и торгово-досуговым центром. В центральной части лобби разместится круглосуточный ресепшен, две лаундж-зоны, зона корреспонденции и доставок с отдельным входом. В приватном лобби расположатся игровая зона для детей дошкольного возраста, лаундж-зона с мягкой мебелью, библиотека и коворкинг.

Вторая очередь будет включать еще 4 небоскреба от 20 до 58 этажей, галерею с торговыми, спортивными и развлекательными объектами и семейный центр отдыха с выходом на лаундж-зону на крыше, а через весь квартал протянется благоустроенный прогулочный бульвар. Кроме того, рядом с домами появится ландшафтный парк с органичными функциональными зонами, который станет частью обновленного городского пространства.

По словам вице-президента Банка ДОМ.РФ Антона Медведева, компания впервые профинансирует проект Upside Development и он станет первым на территории редевелопмента Бутырского района.

"Строительство ЖК Upside Towers позволит создать комфортную среду для жизни 2 900 семей и значительно изменит облик промышленного района на северо-востоке Москвы. Мы будем и дальше оказывать девелоперам всестороннюю поддержку, чтобы таких масштабных и значимых проектов было как можно больше. В целом в Москве с нашим финансированием возводят порядка 12 миллионов квадратных метров современного жилья", – сказал Медведев.

В свою очередь, генеральный директор Upside Development Алексей Перлин заявил, что компания имеет более 12 лет опыта в строительстве и девелопменте.

"На сегодняшний день портфель компании состоит из 7 инвестиционных проектов общей площадью 430 тысяч квадратных метров, включая построенные и строящиеся жилые и коммерческие объекты в сегментах премиум-, бизнес- и комфорт-класса. В том числе 194 тысячи квадратных метров жилья в рамках программы реновации. Начало реализации нового проекта Upside Towers совместно с таким авторитетным партнером, как Банк ДОМ.РФ, – это новая веха в построении долгосрочной стратегии развития компании и прочный фундамент для будущих проектов", – прокомментировал Перлин.

По данным портала наш.дом.рф на 21 марта, в Москве возводится около 16,2 миллиона квадратных метров жилья, из них почти 90% – с использованием счетов эскроу.

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