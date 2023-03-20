С начала года в границах бывших промзон Москвы ввели более 1,5 млн кв метров недвижимости

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Гришкин Денис

С начала этого года в границах бывших промышленных зон Москвы ввели в эксплуатацию свыше 1,6 миллиона квадратных метров недвижимости. Об этом рассказала пресс-служба департамента градостроительной политики столицы.

"Введено в эксплуатацию 38 объектов", – отмечается в сообщении.

По словам руководителя департамента градостроительной политики Сергея Левкина, свыше половины от введенной площади отведено под жилье – 851 тысяча квадратных метров. Он подчеркнул, что всего с 2011 года ввели 1 138 объектов общей площадью 37,5 миллиона квадратных метров, из которых 15,7 миллиона квадратных метров занимает жилье.

"Наибольшее количество введенных в эксплуатацию объектов находится в Южном административном округе Москвы. Здесь построено 180 объектов, из них 85 жилые дома и 13 социальных объектов", – добавил глава департамента.

Ранее председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская сообщила о планах по строительству парковки для сотрудников производственной зоны Южная в Зеленограде. Он располагается в Георгиевском проезде. Для того чтобы строительство стало возможным, Сергей Собянин утвердил проект изменений в правила землепользования и застройки.

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