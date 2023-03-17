Новый паркинг возведут в промзоне Южная в Зеленограде

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская сообщила о планах по строительству парковки для сотрудников производственной зоны Южная в Зеленограде.

Как уточняется на портале мэра и правительства Москвы, на аукцион выставят участок в 0,26 гектара для последующего строительства.

"Инвестору нужно будет построить здание площадью около 6 тысяч квадратных метров. Мы уверены, что паркинг будет востребован сотрудниками производственной зоны и улучшит транспортную доступность предприятия", – подчеркнула Княжевская.

Участок для проведения работ располагается в Георгиевском проезде. Для того чтобы строительство стало возможным, мэр Москвы Сергей Собянин утвердил проект изменений в правила землепользования и застройки.

Ожидается, что высота будущего паркинга не будет превышать 20 метров, что соответствует примерно 5 этажам. Количество машино-мест не уточняется.

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