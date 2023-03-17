Социальные и деловые объекты построят в районе Тропарево-Никулино

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Девелоперы построят социальные и деловые объекты в районе Тропарево-Никулино в рамках программы комплексного развития территорий. Об этом рассказал заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, на неэффективно используемой территории планируется возвести порядка 44,5 тысячи квадратных метров общественно-деловых и коммунальных объектов. Это позволит создать около 1,2 тысячи рабочих мест.

"В реализацию проекта вложат почти 5 миллиардов рублей. После сдачи новых площадей в эксплуатацию ежегодный бюджетный эффект для города составит около 450 миллионов рублей", – сказал Ефимов.

На данный момент прилегающие к Востряковскому и Боровскому шоссе земельные участки, площадь которых составляет почти 17 гектаров, используют неэффективно. Сейчас там находятся гаражи, склады, пустырь и стоянка.

Специалисты планируют на этих участках построить подстанцию скорой помощи и здание отдела МВД России. Также там хотят возвести коммунальный объект для ГБУ "Автомобильные дороги ЗАО" и деловую и социальную инфраструктуру. Речь идет о магазинах, банковских отделениях и офисах.

Ранее Ефимов рассказал, что в этом году программой льготной недвижимости пользуются свыше 300 бизнесменов Москвы. Это позволяет предпринимателям сэкономить более 600 миллионов рублей, данные средства представители бизнеса могут направить в дело.

Москва выделила гранты малым и средним предприятиям на покупку оборудования

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!