В Москве утвердили проект планировки участка бывшей промзоны Коровино

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Департамент градостроительной политики Москвы объявил о согласовании проекта планировки участка бывшей промзоны Коровино, сообщает Агентство "Москва".

Глава ведомства Сергей Левкин заявил, что работы пройдут в рамках программы комплексного развития.

"На севере столицы, на улице Ижорской, владении 15/16, на земельном участке площадью 4,9 гектара планируется строительство 84 тысяч квадратных метров недвижимости", – уточнил он.

Руководитель департамента градостроительной политики рассказал, что с начала 2023 года в Северном административном округе в эксплуатацию ввели около 188 тысяч квадратных метров недвижимости, построенных на территориях бывших промышленных зон.

Глава департамента городского имущества Москвы Максим Гаман заявил, что в данный момент территорию бывшей промзоны Коровино используют неэффективно. Здесь расположены склады и объекты административно-бытового назначения, а после реконструкции появятся магазины, кафе и другая социальная инфраструктура.

В рамках реорганизации промзоны Крюково будет развиваться транспортное обслуживание территории, обеспечено инженерное обеспечение, а также охрана окружающей среды.

Мэр Москвы Сергей Собянин ранее рассказал, как проходит строительство социальных объектов в Москве в рамках проектов комплексного развития. В планах значится возведение 79 подобных зданий на территориях недействующих заводов и пустырей.

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