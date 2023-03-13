13:33Мэр Москвы
Собянин рассказал о строительстве соцобъектов по проектам комплексного развития территорий
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина
Сергей Собянин рассказал о строительстве социальных объектов в Москве в рамках проектов комплексного развития. Об этом мэр написал в личном телеграм-канале.
Всего речь идет о возведении 79 соцобъектов. Они появятся в 9 столичных округах, на месте недействующих заводов и пустырей.
Больше всего зданий построят в СВАО – 16. По объему будущей социальной инфраструктуры лидирует район Перово: на двух участках бывшей промзоны "Прожектор" возведут детский сад, школу и здание дополнительного образования.
По словам Сергея Собянина, столичные власти прорабатывают более 150 проектов развития бывших промзон и неиспользуемых территорий. Градостроительный потенциал этих инициатив составляет 35 миллионов квадратных метров.
Ранее мэр Москвы рассказал о реализации проектов программы "Мой район" в столичных районах Выхино-Жулебино, Капотня, Кузьминках, Рязанском, Люблино и Марьино. В качестве примера Собянин привел ремонт очистных сооружений и решение транспортных проблем.
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