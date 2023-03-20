Общественно-деловые объекты построят в Покровском-Стрешневе

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Заммэра столицы Владимир Ефимов рассказал, что в Покровском-Стрешневе собираются построить общественно-деловые объекты. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Речь идет о неэффективно используемой территории в Полесском проезде, владении 16. В настоящее время на участке расположены складские помещения, здесь также есть пустующая земля и газозаправочная станция, которая сейчас не эксплуатируется.

"Проект комплексного развития территории площадью 1,14 гектара предусматривает возведение общественно-деловой недвижимости, где в итоге появится более 850 рабочих мест", – добавил он.

В реализацию проекта планируют инвестировать почти 3,7 миллиарда рублей. Ожидается, что ежегодный бюджетный эффект для города составит около 300 миллионов рублей.

Предполагается, что общественно-деловая застройка займет 35 тысяч квадратных метров. Как отметил глава столичного департамента городского имущества Максим Гаман, здесь также будет помещение для ГУП "Московский метрополитен". Кроме того, на территории откроют кафе и рестораны, магазины, медицинские учреждения и отделения банков.

Ранее стало известно, что девелоперы построят социальные и деловые объекты в районе Тропарево-Никулино в рамках программы комплексного развития территорий.

На неэффективно используемой территории планируется возвести порядка 44,5 тысячи квадратных метров общественно-деловых и коммунальных объектов. Это позволит создать около 1,2 тысячи рабочих мест.



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