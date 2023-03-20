Общественно-деловой комплекс возведут на Грузинском Валу

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Москомстройинвест рассказал о планах по строительству общественно-делового комплекса в Пресненском районе. Об этом ведомство сообщило в своем официальном телеграм-канале.

"Общественно-деловой комплекс построят в Пресненском районе. Объект будет расположен по адресу улица Грузинский Вал, земельный участок 3 (Центральный административный округ)", – отмечается в публикации.

Сейчас на этом участке находятся офисы и складские помещения, площадь которых составляет более тысячи квадратных метров. Однако Сергей Собянин и градостроительно-земельная комиссия Москвы внесли некоторые изменения относительно данной территории в правила землепользования и застройки.

Глава Москомстройинвеста Анастасия Пятова отметила, что на участке появятся магазины, а также объекты делового управления, банковской и страховой деятельности. Предполагается, что в рамках реализации проекта, инвестором которого стало ООО "Роллагро", построят здание площадью 18 тысяч квадратных метров.

Ранее заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов рассказал, что в районе Солнцево в рамках программы комплексного развития неэффективно используемых территорий построят жилой микрорайон. Там появится в том числе общественно-деловая инфраструктура.

В реализацию проекта вложат около 6,67 миллиарда рублей. Город при этом будет получать ежегодную прибыль в размере более 420 миллионов рублей.



Собянин: по проектам КРТ в 10 округах Москвы появятся новые бассейны и спорткомплексы

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!