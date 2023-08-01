Новый дом по реновации введут в эксплуатацию в Можайском районе Москвы в этом году

Фото: департамент строительства Москвы

Новостройку в Можайском районе Москвы введут в эксплуатацию до конца текущего года в рамках реализации программы реновации. О проекте рассказал глава столичного Депстроя Рафик Загрутдинов.

"В Можайском районе по адресу улица Горбунова, владение 11/3, в этом году введут в эксплуатацию жилой дом для переселения по программе реновации. В настоящее время ведется кладка стен и перегородок, монтаж окон и устройство инженерных систем", – уточнил он.

Руководитель ведомства отметил, что внешняя отделка дома будет выполнена бетонной плиткой медно-рыжего цвета. Также будут уложены металлические темно-серые панели с узором. На фасаде предусмотрят специальные корзины для установки кондиционеров. Сам дом будет состоять из двух секций. Входные группы будут выделяться за счет витражного остекления.

Проектом предусмотрено обустроить 190 квартир: 51 – однокомнатных, 105 – двухкомнатных, 34 – трехкомнатных. Кроме того, в трех квартирах будут созданы условия для маломобильных граждан. Там сделают широкие коридоры и установят специальную сантехнику.

В рамках программы реновации ее участники получат новое современное жилье с отделкой.

На первом этаже здания будет общественно-деловая застройка. Здесь откроются кафе, магазины, салоны красоты и развивающие кружки для детей.



В подъездах отдельно оборудуют места для хранения колясок и уборочного инвентаря. У консьержа будет своя зона. В доме установят лифты: два грузоподъемностью 1 000 килограммов и один – 400 килограммов. Также планируется обустроить подземную парковку.

В доме будут работать системы видеонаблюдения, охраны, оповещения и управления эвакуацией при пожаре.

Прилегающую к объекту территорию озеленят и благоустроят. Здесь появятся площадка для занятий спортом и детская зона.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что в Северном административном округе Москвы передали под заселение уже 33 новостройки по программе реновации. В каждом доме запланированы помещения под магазины, аптеки, парикмахерские и кафе.

До этого стало известно, что девять домов по программе реновации строят и проектируют в столичном районе Фили-Давыдково. В стадии строительства находятся 6 объектов площадью 109,1 тысячи квадратных метров. Еще 3 объекта площадью 115,4 тысячи квадратных метров находятся в стадии проектирования.



В Москве построят более 1 млн "квадратов" жилья по реновации в 2023 году