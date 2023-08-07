Более 100 тысяч жителей САО получат жилье по программе реновации – Собянин

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин

В Северном административном округе столицы новое жилье в рамках программы реновации получат 109 тысяч москвичей из 515 ветхих пятиэтажек, сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

По его словам, расселение началось уже в восьми районах САО. На сегодняшний день квартиры в 33 новостройках получили жители 61 старого дома, и большая часть семей уже отпраздновала новоселье.

"В каждом доме предусмотрены помещения под магазины, аптеки, парикмахерские и кафе – все необходимое в шаговой доступности. Строим и проектируем еще 57 домов в САО", – подчеркнул Собянин.

Он добавил, что, в районе Коптево находится восемь стартовых площадок. Сейчас один дом заселяется, четыре находятся в стадии строительства. В ближайшее время начнется строительство еще одного, два проектируются.

В Дмитровском районе в четыре новостройки переехали жители 11 старых домов. Три дома уже снесли, освободившиеся площадки подготавливают к строительству.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что социальная инфраструктура активно развивается во всех округах Москвы. По словам мэра, школы, детские сады, поликлиники и места для занятий спортом являются важным критерием комфортной жизни в Москве.

Помимо этого, мэр Москвы подробно рассказал о развитии северо-восточных районов города: обновлении парка "Яуза", продолжении реставрации павильонов ВДНХ и возрождении киностудии Горького.