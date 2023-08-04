Новый дом по реновации введут в эксплуатацию в Красносельском районе в этом году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы

Новостройку планируется ввести в эксплуатацию в Красносельском районе Москвы в этом году в рамках реализации программы реновации. Об этом рассказал глава столичного Депстроя Рафик Загрутдинов.

Речь идет о здании, которое располагается по адресу улица Русаковская, дом 2/1, уточнил глава ведомства.

"В настоящее время ведется монтаж фасадных систем и отделка помещений", – добавил он.

Проектом предусмотрено создать четыре секции переменной этажности. Отделка фасада будет выполнена клинкерными плитами. Также будут оборудованы специальные корзины для установки кондиционеров. На входных группах планируется сделать витражное остекление.

Всего для новых жителей подготовят 166 квартир с современной отделкой (однокомнатных – 70, двухкомнатных – 20, трехкомнатных – 76).

Первый этаж дома будет отдан под общественно-деловую застройку. Здесь откроются кафе, торговые точки, салоны красоты, спортзалы и различные сервисы.

Помещения для хранения колясок и уборочного инвентаря предусмотрят в вестибюле жилой части. Отдельно сделают комнату для консьержа. Между этажами будут перемещаться грузопассажирские лифты с визуальными и тактильными средствами информации.

Вход в жилой дом, пол вестибюля и лифтового холла сделают на одном уровне, чтобы маломобильные жильцы и родители с колясками могли без затруднений попасть в дом.

На прилегающей территории выполнят работы по благоустройству и озеленению. Здесь появятся детская и спортивная площадки.

Ранее сообщалось, что новостройку в Можайском районе Москвы введут в эксплуатацию до конца текущего года в рамках реализации программы реновации. В настоящее время ведется кладка стен и перегородок, монтаж окон и устройство инженерных систем.

До этого Сергей Собянин рассказал, что в Северном административном округе Москвы передали под заселение уже 33 новостройки по программе реновации. В каждом доме запланированы помещения под магазины, аптеки, парикмахерские и кафе.



Собянин рассказал о результатах программы реновации за шесть лет