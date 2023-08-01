Новостройку по программе реновации возведут в Нагорном районе

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Дом по программе реновации возведут в Симферопольском проезде Нагорного района столицы. Данное разрешение выдал Мосгосстройнадзор, сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Площадь новостройки составит более 17,4 тысячи квадратных метров. В здании планируется сделать 27 однокомнатных, 128 двухкомнатных и 25 трехкомнатных квартир.

С 2 по 5 этаж в секции № 1 будет по одной квартире для маломобильных граждан. В них сделают широкие дверные проемы, большие холлы и специальные поручни в санузлах. Также специалисты планируют застеклить лоджии, установить сантехнику, кухонные мойки и плиты.

На первом этаже поместят двойной тамбур, вестибюль, комнату консьержа, колясочную, три лифта и помещения под магазины. Территорию рядом с домом приведут в порядок. Там возникнут проезды, тротуары и парковка.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что в Северном административном округе Москвы передали под заселение уже 33 новостройки по программе реновации. В каждом доме запланированы помещения под магазины, аптеки, парикмахерские и кафе.

До этого стало известно, что девять домов по программе реновации строят и проектируют в столичном районе Фили-Давыдково. В стадии строительства находятся 6 объектов площадью 109,1 тысячи квадратных метров. Еще 3 объекта площадью 115,4 тысячи квадратных метров находятся в стадии проектирования.

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