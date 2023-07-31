Дом на 360 квартир возведут по программе реновации в районе Метрогородок

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Новый дом, рассчитанный на 360 квартир, построят по программе реновации в районе Метрогородок. Он будет располагаться на Открытом шоссе, земельном участке 27/6/7. Об этом сообщила пресс-служба Москомэкспертизы.

В здании сделают 85 однокомнатных, 214 двухкомнатных и 61 трехкомнатную квартиры. Некоторые из них будут предназначаться для маломобильных москвичей. Во всех квартирах специалисты выполнят отделочные работы, установят розетки, осветительные приборы, кухонную технику и сантехнику.

"На первом этаже дома предусмотрены помещения общественного назначения, а на подземном этаже – автостоянка", – отметила председатель организации Анна Яковлева.

Территорию около новостройки приведут в порядок. Там сформируют пространство с тротуарами, проездами, детскими и спортивными площадками. Во дворе будут присутствовать осветительные приборы и малые архитектурные формы. Также на территории около дома высадят растения.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что в Северном административном округе Москвы передали под заселение уже 33 новостройки по программе реновации. В каждом доме запланированы помещения под магазины, аптеки, парикмахерские и кафе.

Также стало известно, что девять домов по программе реновации строят и проектируют в столичном районе Фили-Давыдково. В стадии строительства находятся 6 объектов площадью 109,1 тысячи квадратных метров. Еще 3 объекта площадью 115,4 тысячи квадратных метров находятся в стадии проектирования.

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