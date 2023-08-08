Дом по программе реновации построят на Новохохловской улице в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Еще один дом построят в Нижегородском районе на юго-востоке столицы в рамках программы реновации, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Новостройку из двух секций возведут на Новохохловской улице, земельном участке 5а. В ней предусмотрено 78 квартир.

В квартирах создадут все необходимые условия для переезда. По словам председателя Москомэкспертизы Анны Яковлевой, помимо улучшенной отделки, во всех комнатах установят осветительные приборы, розетки и двери, мойки и плиты на кухнях, а также необходимую сантехнику в санузлах.

В доме будет входная группа с вестибюлем, тамбуром, колясочной и лифтовым холлом. Особое внимание уделят благоустройству прилегающей территории. У дома оборудуют площадки для детских игр, занятий спортом и отдыха, установка малых архитектурных форм. Также специалисты разобьют газоны и высадят зеленые насаждения.

Ранее сообщалось, что 30 жилых домов по программе реновации ввели в эксплуатацию за первое полугодие 2023 года. Лидером по вводу стал северо-восточный административный округ, в котором подготовили шесть домов.

Сергей Сергей Собянин также сообщил, что в Северном административном округе столицы новое жилье в рамках программы реновации получат 109 тысяч москвичей из 515 ветхих пятиэтажек. По его словам, расселение началось уже в восьми районах САО. Квартиры в 33 новостройках уже получили жители 61 старого дома.



Квартиры по реновации получат почти пять тысяч жителей центра Москвы