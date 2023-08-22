Собянин рассказал о повышении качества и доступности здравоохранения в Москве

Фото: sobyanin.ru

Показатели качества и доступности медицинской помощи в Москве находятся на достойном уровне, отметил Сергей Собянин. Он рассказал о развитии столичной системы здравоохранения. Видео с выступлением Собянина опубликовано в личном блоге в телеграм-канале.

По его словам, высокотехнологичную помощь за последние годы удалось нарастить почти в шесть раз. Гражданам оказывается профилактическая, амбулаторная и стационарная помощь.

Собянин отметил, в Москве активно реконструируют старые и строят новые родильные дома. Младенческая смертность уменьшилась почти в два с половиной раза, добавил он.

В последнее время стало понятно, что необходимо больше уделять внимание материальной базе здравоохранения, подчеркнул Собянин. В настоящее время в городе возводится большое количество корпусов медицинских учреждений, в число которых входят флагманские, многопрофильные, детские, онкологические и инфекционные центры. Завершить работы по строительству планируют в ближайшие два года, уточнил он. Работа в этом направлении продолжится.

Собянин объяснил, что в Москве стараются открывать стационары, где комфортные условия обеспечены как для врачей, так и для пациентов. По его словам, число госпитализаций составляет около двух миллионов, количество посещений поликлиник – 120 миллионов.

Он отметил, что к модернизации учреждений здравоохранения подходили долго, поскольку закрывать поликлиники на полную реконструкцию сложно. Однако теперь на ремонт требуется не больше года. Как правило, все работы удается завершить за девять месяцев.

Так, по словам Собянина, проект модернизации 200 поликлиник будет закончен уже в сентябре–октябре этого года. Он рассказал, что специалисты других учреждений тоже хотят, чтобы их поликлиники включили в эту программу. Было принято решение реконструировать еще 140 зданий.

Скоро вся система здравоохранения столицы будет полностью модернизирована и отвечать самым лучшим мировым стандартам, пообещал Собянин. Тогда условия как для врачей, так и для пациентов станут еще более комфортными, резюмировал он.

Ранее стало известно, что лучевой корпус на 50 коек московского многопрофильного клинического центра "Коммунарка" готов наполовину. Там будет шесть этажей. В здании разместят современное оборудование, которое позволит определить природу опухолевой клетки. Врачи смогут подобрать нужную терапию, воспринимающую злокачественное новообразование как мишень, не затрагивая здоровые клетки.



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