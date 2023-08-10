10:11Город
В Москве разработали искусственную кожу для обучения врачей
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Московские ученые разработали материал, который по эластичности и визуальным качествам похож на настоящую кожу человека. Об этом сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
"Мы продолжаем совершенствовать наши тренировочные модели: для этого разработали особый материал, схожий по эластичности и визуальным качествам с настоящей кожей человека. Разработка сделала наши фантомы еще более приближенными к реальным человеческим органам, поэтому и картина на аппарате при обучении УЗИ-специалистов теперь максимально правдоподобна", – заявила Ракова.
По словам заммэра, это может повысить качество диагностики в столичных поликлиниках. Разработкой тренировочных моделей занимались специалисты Центра диагностики и телемедицины департамента здравоохранения Москвы.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о запуске третьего комплексного сервиса искусственного интеллекта, который способен выявлять заболевания на компьютерной томограмме.
Как уточнил градоначальник, нейросеть способна выделить цветом области отклонения от нормы, сделать необходимые для врачей измерения и составить текстовое описание. Первый подобный сервис заработал в столичных клиниках год назад, второй появился в этом году.
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