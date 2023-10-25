Собянин рассказал, как Москва помогает развивать кабельную промышленность

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Москва занимает первое место в России по объему выручки производств кабельной отрасли. Об этом в своем телеграм-канале сообщил Сергей Собянин.

"Кабельно-проводниковую продукцию в столице выпускают около 20 предприятий, на которых работают порядка 3 тысяч специалистов. Такая продукция необходима во многих отраслях: нефтехимической, металлургической, авиационной, космической, судостроительной и других", – рассказал мэр.

В настоящее время столичные предприятия продолжают обновлять и наращивать объемы производства. Вместе с этим они увеличивают число сотрудников и расширяют ассортимент товаров.

Условия для непрерывного развития предприятий создает город. В частности, в 2021 году завод "Спецкабель" получил от столицы статус промышленного комплекса, позволяющий экономить на налогах. Вырученные средства предприятие направило на увеличение мощностей.

В свою очередь, завод "Москабельмет", ставший промышленным комплексом в 2022 году, направил часть сэкономленных средств на новые разработки и получил 15 патентов.

В заключение Собянин напомнил, что 25 октября работники кабельной промышленности отмечают профессиональный праздник, и поздравил специалистов отрасли.

До этого стало известно, что с января по август 2023 года в Москве на 104,4% увеличилось производство электрического оборудования. Предприятия отрасли отгрузили товаров на общую сумму 170,9 миллиарда рублей с января по август, это более чем в 2,5 раза превышает показатель за восемь месяцев 2022 года.

