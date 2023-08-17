Почти 240 лифтов заменили в медучреждениях Москвы с начала года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Почти 240 лифтов заменили в столичных медучреждениях с начала 2023 года. Об этом комплекс городского хозяйства Москвы рассказал в своем официальном телеграм-канале.

"В рамках реализации программы "Развитие здравоохранения города Москвы" выполнены работы по замене в действующих медицинских учреждениях 238 лифтов, срок эксплуатации которых подошел к концу", – говорится в публикации.

Как отметил заммэра города Петр Бирюков, теперь на базе поликлиник установлены современные и безопасные лифты.

В комплексе объяснили, что работы по замене лифтового оборудования всегда проводятся в несколько этапов, чтобы граждане меньше чувствовали неудобство. В учреждениях здравоохранения должны быть лифты с большой грузоподъемностью, а дверные проемы – увеличены, чтобы можно было спокойно перевозить пациентов.

Кроме того, кабины сделаны из нержавеющей стали, устойчивой к регулярной обработке антисептиками. Новые лифты отличаются высокой точностью остановки и бесперебойным питанием. Также в них предусмотрели все необходимые условия для перемещения маломобильных граждан. Внутри работают вентиляция и обеззараживающие УФ-рециркуляторы.

Что касается эвакуационных мероприятий, во время ЧП лифты останавливаются на ближайшем этаже и открывают двери.

Также отмечается, что для обслуживания лифтов требуются только отечественные детали, поэтому никаких проблем с их ремонтом не будет.

Ранее заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов рассказал, что столичная компания "МЭЛ" разработала лифт, способный перемещаться со скоростью четыре метра в секунду. Планируется, что серийное производство таких лифтов будет запущено в 2024 году.

Он пояснил, что производство высокоскоростных лифтов позволит закрыть запрос рынка на кабины в зданиях высотой до 50 этажей. Сейчас модель проверяют на соответствие техническому регламенту Таможенного союза. Специалисты усовершенствовали силовую часть и изменили каркас, а также оснастили кабины канатами повышенной прочности.



"Актуальный репортаж": высокоскоростной лифт разработали в столице