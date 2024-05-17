Подросток погиб на конкурсе по поеданию чипсов в США

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В штате Массачусетс 1 сентября 2023 года в результате конкурса по поеданию острых чипсов с тортильей погиб подросток. О причинах трагедии стало известно Associated Press.

В отчете о вскрытии, которое было предоставлено Главным судебно-медицинским экспертом, указано, что десятиклассник из американского города Вустер Харрис Волоба умер в результате употребления чрезмерного количества экстракта перца чили. На ситуацию также повлиял имевшийся у него врожденный порок сердца.

В документе указано, что Харрис умер после того, как у него остановилось сердце и отказали легкие "в результате недавнего употребления пищевого вещества с высокой концентрацией капсаицина". Данный компонент есть в перце чили, именно он придает ему особую остроту. В отчете также утверждается, что сердце погибшего было увеличено.

"Возможно, что при значительной стимуляции сердца внезапно нарушился кровоток, что могло стать причиной тяжелой аритмии. Поступали сообщения об острой токсичности капсаицина, вызывающего ишемию сердечной мышцы", – рассказал глава кардиологического отделения Медицинского центра Тафтса Джеймс Уделсон.

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