Участники Всемирного фестиваля молодежи отправятся в путешествие по РФ

Всемирный фестиваль молодежи в Сочи завершился, но для иностранных гостей события фестиваля на этом не заканчиваются. Теперь участники отправятся в путешествие по РФ – они могут выбрать один из пяти маршрутов.

На каждом направлении гости посетят Москву и увидят выставку-форум "Россия". Там зарубежная молодежь сможет узнать о главных достижениях науки и промышленности, культуре и традициях РФ.

С регионами России познакомятся две тысячи молодых людей из разных стран. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.