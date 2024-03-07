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07 марта, 12:30

Общество

Участники Всемирного фестиваля молодежи отправятся в путешествие по РФ

Участники Всемирного фестиваля молодежи отправятся в путешествие по РФ

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Всемирный фестиваль молодежи в Сочи завершился, но для иностранных гостей события фестиваля на этом не заканчиваются. Теперь участники отправятся в путешествие по РФ – они могут выбрать один из пяти маршрутов.

На каждом направлении гости посетят Москву и увидят выставку-форум "Россия". Там зарубежная молодежь сможет узнать о главных достижениях науки и промышленности, культуре и традициях РФ.

С регионами России познакомятся две тысячи молодых людей из разных стран. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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