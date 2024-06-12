Вторая волна интенсивных осадков ожидается в Москве до утра 13 июня

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Вторая волна интенсивных осадков ожидается в Москве в ближайшие часы вечера 12 июня и сохранится до утра 13 июня. Об этом сообщает телеграм-канал комплекса городского хозяйства города.

По данным пресс-службы, москвичей вновь ожидают ливень, гроза, град и сильный ветер. Поэтому в ведомстве призвали горожан быть предельно внимательными и не укрываться рядом с деревьями, а также не парковать возле них автомобили.

После первой волны непогоды, по данным комплекса, в городе зафиксировали случаи падения деревьев. Однако городские службы оперативно распиливают и вывозят их, а также демонтируют поврежденные конструкции. При этом наиболее обильные осадки выявили в СЗАО и ЗАО.

По данным телеграм-канала столичного МЧС, дождь с грозой ожидается с 0 до 10 часов 13-го числа. В отдельных районах ожидается град с сильным ветром до 18 метров в секунду.

Сильный дождь накрыл столицу вечером 12 июня. Всего за несколько часов в столице выпало 9 миллиметров осадков, а на западе Подмосковья – до 32 миллиметров.

