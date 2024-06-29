Суббота может стать самым жарким днем в Москве с начала года

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Суббота может стать самым жарким днем в столице с начала года, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

Температура воздуха прогреется в городе до 32 градусов. Тем не менее, во второй половине дня местами ожидаются ливни.

"Сегодня столица останется на западной периферии антициклона, однако воздушные массы над регионом по мере прогрева станут неустойчивыми. Это приведет к образованию во второй половине дня очагов кучево-дождевой облачности, которые в свою очередь станут причиной кратковременных дождей, местами ливневого характера, с грозами", – пояснил синоптик.

Днем в Москве ожидается плюс 30–32 градуса, а по области плюс 27–32 градуса. Ветер будет дуть северо-западный со скоростью 3–-8 метров в секунду, при грозах порывистый. Атмосферное давление в течение дня будет меняться мало, но оно близко к норме.

В пятницу, 28 июня, воздух в Москве уже прогревался до 30 градусов. Из-за жары в столице продлили оранжевый уровень погодной опасности до вечера 30 июня.

По прогнозам синоптиков, жара в столице сохранится до середины следующей недели. Температура воздуха днем будет достигать 32 градусов, ночью – 17–19 градусов. Погода будет малооблачной и без осадков.

