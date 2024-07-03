Оранжевый уровень опасности в Москве продлен до 5 июля из-за жары

Фото: Москва 24/Максим Денисов

Оранжевый уровень опасности продлен в Москве и Подмосковье до 5 июля, сообщает сайт Гидрометцентра России.

Режим предупреждения действует для Москвы до 12 часов, а для Московской области – до 8 часов. Причиной тому – очень высокая температура, которая в дневное время будет составлять от 33 до 35 градусов. Жара будет на 7 градусов и более выше климатической нормы.

В среду, 3 июля, температура в Москве достигла 32,5 градуса и, таким образом, превысила рекорд суточной температуры, установленный в 1917 году. При этом данный показатель к вечеру среды может стать еще выше. Синоптики обещали, что воздух в городе может прогреться до 35 градусов.

Жара может спасть только 6 и 7 июля, предполагают синоптики. В это время столбики термометров днем будут показывать от 23 до 25 градусов. Однако уже 8-го числа Москву вновь ждет потепление.

