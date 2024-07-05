Пассажиры московского транспорта могут получить бесплатную воду из-за жары

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

Пассажирам московского транспорта седьмой день подряд бесплатно раздают воду из-за жары, сообщается в телеграм-канале Дептранса.

"Сегодня в столице снова жаркая погода. Мы продолжаем раздавать воду, чтобы сделать поездки пассажиров комфортнее", – заявил заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Бутилированную воду можно получить на станциях метро "Измайловская", "Филевский парк", "Багратионовская", "Фили", "Кутузовская", "Студенческая", "Кунцевская", "Пионерская" и "Выхино".

Также бутылки с водой раздают на автовокзалах Центральном, Саларьево, Красногвардейском, Южные ворота и Северные ворота.

Сотрудники ЦППК с 14:00 до 17:00 предлагают воду на Ярославском, Казанском, Курском, Савеловском, Белорусском, Павелецком и Киевском вокзалах, а также на станциях Подольск, Тушинская, Площадь трех вокзалов, Выхино и Мытищи.

Пассажиры "Аэроэкспресса" могут взять бутылки с водой в экспресс-автобусах. Также бутилированную воду раздают на всех причалах регулярного речного электротранспорта.

Сотрудники МТППК предлагают воду на Ленинградском вокзале, на станциях Ховрино, Сходня, Химки и Зеленоград-Крюково.

Дептранс мониторит температуру и при необходимости скорректирует список станций.

Облачная погода с дождем и местами сильным ливнем прогнозируется в Москве в пятницу, 5 июля. Также в городе ожидается гроза с градом. Температура воздуха днем в столице при этом будет в пределах от 30 до 32 градусов, в Подмосковье – от 28 до 33 градусов.

Юго-восточный и южный ветер будет дуть со скоростью 8–13 метров в секунду, во время грозы ожидаются порывы до 22–27 метров в секунду. По словам синоптиков, пик непогоды ожидается в столице в 17:00–19:00. В связи с этим горожан предупредили, что в Москве могут произойти обрыв линий электропередачи, разрушения конструкций, падения деревьев и подтопления территорий.

Всего 5 июля в столице может выпасть более половины месячной нормы осадков. Городские службы продолжают работать в усиленном режиме. Аварийные бригады инженерных компаний и префектур административных округов находятся на круглосуточном дежурстве.

