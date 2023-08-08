Слуцкий предложил ввести сиесту в жару в южных регионах РФ

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Глава фракции ЛДПР Леонид Слуцкий во время рабочей поездки в Волгоград, где уже несколько дней стоит 40-градусная жара, предложил начать эксперимент по введению сиесты в жару в южных регионах России. Об этом пишет ТАСС.

"Нам нужно предусмотреть возможность, по крайней мере, временного введения особого рабочего режима в южных регионах России, где жара может быть и затяжной. Например, предусмотреть сиесту, когда в самое пекло на 3–4 часа работники могут отправиться домой", – сказал он на встрече с губернатором Волгоградской области Андреем Бочаровым.

Также он предложил переводить в такой период часть сотрудников на удаленную работу или ввести 4-дневный режим работы. Политик объяснил, что так у работников будет больше времени, чтобы восстановиться, также инициатива поможет разгрузить дороги.

Слуцкий отметил, что в жаркую погоду у людей повышается давление и учащаются инфаркты, с этим связана необходимость сиесты.

Делегация ЛДПР прибыла в Волгоград 8 августа. Ее участники возложили цветы на Мамаевом кургане, запланировали посетить собор Александра Невского, завод "Титан-Баррикады", а также встретиться с родственниками мобилизованных и активистами ЛДПР.

Действующее законодательство обязует работодателей создавать для работников комфортные условия и позволяет организовать сиесту – несколько часов отдыха днем по согласованию с сотрудниками, но это возможно не на всех производствах, сообщил агентству главный технический инспектор труда Федерации независимых профсоюзов России Алексей Безюков.

Он заявил, что какие-то процессы можно организовать с учетом сиесты, какие-то нельзя. К последним, по его мнению, относятся организация жизнеобеспечения, медицина, предприятия оборонного комплекса.

"Разные работы требуют разных мероприятий и жестко прописывать перерыв – это будет невыполнимо, работодатели просто не будут эти требования выполнять", – подчеркнул он.

Безюков напомнил, что в жаркую погоду работодатель обязан обеспечить безопасные условия труда. Так, в помещениях должна быть питьевая вода и кондиционирование. На улице тоже предполагаются перерывы на отдых и обеспечение водой, но во время специальной оценки труда на уличном рабочем месте, климатические факторы не учитываются.

По мнению эксперта, контроль за соблюдением условий стал сложнее после введения моратория на проверки бизнеса. Их проводят, но после обращения работника в трудовую инспекцию и согласования этой проверки с прокуратурой.

Инициатива Слуцкого, на взгляд Безюкова, требует доработки, а именно нужно уточнение, для кого предполагается введение сиесты, как при этом будет оплачиваться труд. Специалист добавил, что в стране большой разброс климатических условий, жители северных регионов также трудятся при экстремальных температурах.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд 7 августа спрогнозировал экстремально высокую температуру воздуха на юге России. Жара до 40–43 градусов ожидалась в Краснодарском крае, Ростовской, Астраханской, Волгоградской областях, на Ставрополье и в Калмыкии.

Также среднесуточная температура 7 августа в Москве составила 26 градусов. Такая высокая температура случается в последнем месяце лета в среднем один раз в 15 лет, заявила главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

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