Сотрудники метро Москвы перешли в усиленный режим работы из-за жары

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

Сотрудники столичного метро работают в усиленном режиме и замеряют температуру на станциях два раза в день из-за жары. При необходимости они дают указания о переключении режима работы вентиляционных шахт, передает слова заммэра Максима Ликсутова столичный Дептранс в телеграм-канале.

Для установления нормальной температуры в метро на 100% завершили обновление вентшахт. Новые вентиляторы снижают температуру воздуха летом на 2–3 градуса и увеличивают воздухообмен на 30%. Также все кондиционеры в подземке переведены на летний режим, сняты вторые вестибюльные двери.

Заммэра рассказал, что в 2010 году доля поездов с кондиционерами составляла около 2,6%, сейчас – 70%. Также благодаря модернизации вентиляционных шахт температура на станциях стала комфортнее, уточнил Ликсутов.

Ранее сообщалось, что из-за жары пассажирам общественного транспорта бесплатно раздают бутилированную воду. Ее можно получить на станциях метро "Измайловская", "Филевский парк", "Багратионовская", "Фили", "Кутузовская", "Студенческая", "Кунцевская", "Пионерская" и "Выхино", а также на авто- и железнодорожных вокзалах. Пассажиры "Аэроэкспресса" могут получить бутылки с водой в экспресс-автобусах.