Собянин заявил, что в Москве с начала года построено больше 60 км дорог

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

В столице с начала года было построено больше 60 километров дорог. Об этом рассказал Сергей Собянин в своем телеграм-канале.



Среди построенных в 2024 году дорог – участок магистрали Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе от станции метро "Новомосковская" до улицы Эдварда Грига, участок, соединяющий МCД и Симферопольское шоссе, а также первая очередь трассы Мамыри – Пенино – Шарапово и транспортная развязка на пересечении МКАД с Алтуфьевским шоссе.



Кроме того, за год построено 24 искусственных сооружения и 5 пешеходных переходов. Так, например, новые пешеходные мосты появились между стрелкой острова Балчуг и Крымской набережной, а также через Яузу – рядом с учебными корпусами МГТУ имени Баумана и проездами Кадомцева и Проектируемого №742.



Мэр подчеркнул, что в ближайшие три года в столице планируется построить больше 250 километров дорог.

Ранее Собянин заявил, что в ТиНАО приступили к проектированию новой эстакады.По его словам, сооружение появится на пересечении дорог М3 "Украина" – Середнево – Марьино – Десна и Марьино – Саларьево. Ожидается, что эстакада позволит снизить загруженность трасс в месте пересечения и сократить время в пути.

Кроме того, добавил мэр, здесь планируют обустроить прилегающую территорию, оборудовать тротуары, новое освещение и ливневки.