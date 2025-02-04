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04 февраля, 12:30

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Московские строители приступили ко второму этапу ремонта Краснопресненского моста

Московские строители приступили ко второму этапу ремонта Краснопресненского моста

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Московские строители закончили первый этап ремонта Краснопресненского моста и приступили к второй части работ. Сейчас идет демонтаж балок пролетного строения, из-за чего для машин доступны четыре полосы.

Встречные направления разделили барьером с сигнальными фонарями. Скорость ограничили до 40 километров в час. На площадке работают почти 100 человек. Задействована тяжелая строительная техника.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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