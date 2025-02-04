Московские строители приступили ко второму этапу ремонта Краснопресненского моста

Московские строители закончили первый этап ремонта Краснопресненского моста и приступили к второй части работ. Сейчас идет демонтаж балок пролетного строения, из-за чего для машин доступны четыре полосы.

Встречные направления разделили барьером с сигнальными фонарями. Скорость ограничили до 40 километров в час. На площадке работают почти 100 человек. Задействована тяжелая строительная техника.

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